【智能手機】雷軍：小米與徠卡達成影像戰略合作 首款聯合研發作品7月發布

小米集團（01810）董事長兼首席執行官雷軍，今日（23日）在個人微博宣布，小米和徠卡（Leica）達成了影像戰略合作，他並透露雙方首款聯合研發的產品將於7月發布，會讓消費者真切感受到「移動影像新時代的決定性瞬間」。

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雷軍表示，不少攝影界朋友得悉消息後向他祝賀，有位攝影師告訴他，影像圈內都很興奮，也有不少疑問。大家感興趣的話題很多，他選了以下幾條問題聊聊。

1. 這次合作會給移動影像帶來什麼樣的變化？

「這個話題很大，7月首款聯合研發的作品就要發布。現在，我先舉個小例子：之前有攝影師朋友跟我說過，這幾年來手機早已不是“掃碼器”，旗艦產品也能做到拍得清晰、拍得精緻了，但距離真正的創作，還有距離。比如夜拍，從過去的『一抹黑』到現在能拍得『透亮』，已經是巨大的進步。但把夜景拍得像白天一樣亮，是正確的嗎？夜景，是不是至少有『夜感』才對？等大家看到我們最新的作品，就了解我們新的發展方向了。」

2. 和徠卡的合作有多深？

「徠卡誕生至今已有109年，他們的影調和審美被認為是影像世界的頂級標杆。有人說『其他品牌定義相機，徠卡定義影像』，可能說得有點誇張，但確實充分體現了百年影像傳奇的深厚積澱。選擇徠卡，不僅是因為他們深厚的積累，更因為能夠實現我們期待的合作深度。

深度空前，是這次合作中，徠卡跟我們共同的感受。從光學、成像、圖像處理、體驗等智能手機影像全鏈路，這是雙方影像能力的全面融合。為了能達成我們共同的目標，除了中德兩地協作，徠卡還特地派出了一支工程師隊伍來到北京，和小米的工程師們並肩工作。」

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3. 目前合作進度怎麼樣了？

「經過長期深度聯合研發的反覆打磨，我們跟徠卡首款合作產品，今年7月終於要和大家見面了。

目前，這款作品的影像表現，已經超出了雙方工程師們的預期。最近，我委託我們小米西歐區總經理歐文，帶領我們總部和駐歐洲的影像專家團隊到訪徠卡德國總部Leitz-Park。為了更完美的表現，在德國和北京兩地的工程師們特別舉辦了『最終聯合調校啟動會』，接下來的1個多月，聯合研製團隊將全力以赴，精益求精，進行最終的精細微調。」

4. 我的一個新念頭

「因為這個合作，我也在學到了更多的攝影知識，並開始重新拿起相機。早年，我也曾對拍照特別有興趣，買過不少攝影器材，也買過徠卡相機。現在我又在攝影路上重新出發，徠卡也派出專家，專門給我定制了攝影培訓課程。我的同事們跟我開玩笑說，IT數碼博主之後，要做汽車博主，現在是不是又要做攝影博主了？你有那麼多時間嗎？我說，當然可以，時間都是擠出來的。他們又問我打算拍什麼？打算拍車！這樣就可以在做攝影博主的同時，順便把汽車博主的活兒也乾了。

大家對我們的合作和聯合研製作品有什麼樣的期待，以及對我如何做好影像博主的建議，歡迎給我評論留言。我相信，這個7月，我們的首款合作作品，會讓大家真切感受到，這就是開啟『移動影像新時代的決定性瞬間』。」

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責任編輯：嚴浩文