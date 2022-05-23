【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）

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香港IT業界求才若渴，有IT獵頭公司公布最新研究，估計未來5年將持續出現挖角潮，有些職位更出現40%至80%的薪金增幅。研究估計，市場需要額外10萬名人才，才可滿足招聘需求。
IT及數碼人才獵頭公司Venturenix公布《2022年度本港資訊科技界薪酬指南》，調查整體IT市場的招聘趨勢及薪金增幅。結果發現有9成大企業今年亦增加IT職位招聘，當中以軟件工程的職位招聘最多，單是5月份已有1,776則招聘廣告。袁相信，未來5年內IT業需要額外10萬名人才，當中至少3萬名是軟件工程師；但每年卻只得1,500名相關學科的畢業生。
雖然招聘需求熾熱，但今年企業IT人才流失率較去年急增1倍，令供不應求的情況愈來愈嚴重。Venturenix總監袁益霆指，過往幾年IT界已面臨人才短缺的問題，但近年企業因疫情而推動數碼化，很多亦欠缺長遠規劃，令市場對IT人才需求急增。
6%求職者只找尋海外空缺
移民潮亦是另一人才流失的主因，據Venturenix數據顯示，IT業界當中有8%已經移民。另有6%求職者反映只對海外空缺有興趣，亦有14%對其他地方的IT職位較有興趣；料移民潮令業界今年減少1萬至1.5萬個IT專才。
人才短缺的情況，令IT業界出現激烈的挖角潮。以往IT專才大多在一所企業內，工作至少3年才轉工，並提供10至20%的薪金增幅。但現時企業亦已接受人才1至2年便轉工，即使工作經驗較淺，但人工增幅卻同樣有10至20%。
某些熱門工種及在同一職位已做滿3年的人才，企業大多更願意增加20%至30%的薪金，以吸引人才。袁益霆指，情況在中低層職位更為嚴重，有低職位的求職者1至2個星期內已收到4至5個錄取通知，開價甚至高達月薪4萬元。
8大最搶手工種 挖角薪金升幅高達4成至8成
|工種
|2022年薪金水平範圍（港元）
|應用程式支援/架構師
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|數據工程師（主管）
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|數據科學家（主管）
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|數據視覺化分析師
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|軟件工程師
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|雲端工程架構師
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|網絡安全工程師
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|UX/UI設計師或開發者
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記者：葉泳珊