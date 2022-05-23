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印尼籍空姐深信加息影響樓價　低市價賣樓回國退休

股樓投資 18:34 2022/05/23

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近期新盤湧現，分薄二手市場客源，部份業主為求加快售出單位，亦願意增加議價空間，不乏買家伺機吸納平盤。中原地產王英堂說，東涌東環2B座低層10室，實用面積379平方呎，一房間隔，3月中放盤，原叫價618萬元，終減價15萬元，以603萬元沽出，低市價約3%，實用呎價約15,910元。 

翻查成交紀錄，屋苑月初錄得另一宗一房戶成交，成交價為620萬元，比上址成交價低17萬元，即約2.7%。王英堂說，原業主為印尼籍空姐，因疫情影響而提早退休，加上擔心未來加息會影響樓價，故決定賣樓套現回國。 

代理指，買家為投資者，見單位樓價吸引，迅速拍板購入作長線收租用途。參考同類單位市值月租約1.25萬元，預計租金回報約2.5厘。資料顯示，原業主於2018年12月以525萬元買入單位，持貨3年半，現轉售帳面獲利78萬元，物業期內升值15%。 

延伸閱讀【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

東環 中原地產 二手市場

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