香港永明金融於理柏基金香港年獎2022 榮獲七項大獎包括兩項最佳團體大獎　最近合共榮獲50 項強積金大獎

香港永明金融有限公司(「本公司」)憑藉其優異的強積金投資表現於理柏基金香港年獎2022(「理柏」)榮獲七項大獎包括兩項最佳團體大獎#,獲獎基金類別涵蓋最佳團體大獎、港元進取混合型、港元平衡混合型及港元保守混合型。



下列為本公司最近於理柏所榮獲的七項大獎:

• 最佳團體大獎 - 整體

• 最佳團體大獎 - 股票型

• 港元進取混合型 – 三、五及十年期

• 港元平衡混合型 – 十年期

• 港元保守混合型 – 十年期



最近,本公司榮獲包括2022 年度《積金評級》「年度強積金中介大獎」、2021 《指標》年度強積金大獎「年度強積金保薦人大獎」及《理柏》「最佳團體大獎 - 整體及股票型」在內合共50 項強積金獎項*。

▲ 香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅很榮幸可以再次憑藉亮 麗的基金表現於理柏獲取如此驕人的成就。

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示:「我們很榮幸可以再次憑藉亮麗的基金表現於理柏獲取如此驕人的成就。作為全港第三大強積金服務供應商,我們一直盡心盡力,打造專業而適合打工仔的退休金產品及服務,助客戶建構健康生活及建立終

身理財保障。」



#最佳團體大獎表彰所有資產類別的互惠基金和基金系列,當中包括股票、債券、混合資產、商品和另類資產,並在指定基金範圍內加設額外獎項予退休金和指數股票型基金。

*有關各項大獎的詳細資料,請瀏覽 https://www.sunlife.com.hk/zh-hant/investments/mpf-and-orso-scheme/mpfawards/

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構,為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務,當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2022年3月31日止,永明金融管理的總資產為13,500億加元。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市,交易代號為「SLF」。Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



(特約)