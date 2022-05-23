【大行點睇】加息周期來臨　滯脹風險增　施羅德建議三大投資策略

美國面臨持續高企通脹，聯儲局於5月宣布加息0.5厘，是年內第二度加息，並於6月開始縮表。施羅德投資多元化資產投資總監佘康如表示，在高通脹和利率上升的背景下，滯脹風險已明顯增加。在未來的日子裡，企業一方面需要擔心盈利是否會被通脹蠶食，另一方面亦需面對貨幣政策收緊對流動性的影響，加上地緣政治等不明朗因素，股市表現預料仍將受壓。此外，債券孳息率勢將隨著聯儲局加息的舉動進一步攀升。

不過，該行認為，要做到攻守兼備並非毫無對策。只要投資者願意在資產配置上多花點心思，精挑細選出具增長潛力的行業、地區，甚至主題的話，相信在詭譎多變的市況下仍可捕捉到一些投資機遇。

持高息股助穩守突擊

佘康如稱，一些備受追捧的增長股近月顯著回吐，反觀高息股不單展現出較佳的抗跌能力、估值水平相對合理，股息亦有助增加投資組合的回報。在波動的市況下，對這類股票進行配置就好比韜光養晦，能夠發揮「防守」作用。若要數亞洲高息股例子的話，該行認為，公用類別、必需消費品及房地產板塊等都可找到一些不錯的選擇。以新加坡為例，當地政府於近月放寬防疫措施，容許最多 75% 的員工回到辦公室工作。隨著人流改善，購物中心及寫字樓可望受惠，繼而帶動新加坡房地產投資信託（REITs）造好。

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沿主題價值鏈識別潛力股

佘康如又指，雖然短期陣痛似乎無可避免，但綜觀歷來數據便會發現，股市長線投資的風險會較短線持有要低。投資者若只顧及目前市況而忽略未來發展大方向的話，便很可能會錯失良機。

該行在鑽研與之相關的「環境及可持續發展」主題時發現，可持續食品和水資源價值鏈中存在不少防守性較佳而又具長遠發展潛力的企業，而且橫跨的行業板塊相當多元化，當中包括水資源管理方面的污水測試、循環再用、基建企業，農業方面的生物科技、肥料、害蟲管理企業，以及食品零售方面的可持續商店、食肆等。這些企業對市場波動的敏感度較低，除了於近日跑贏大市，在爭取長遠回報的投資組合中，相信亦有理據支持它們應佔一席之地。

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此外，消費者已在不知不覺間改變他們的行為模式，而企業亦無可避免地需要隨之演變。例如，在電子商務的熱潮下，數碼交易以驚人速度增長，銀行紛紛運用金融科技過渡至數碼支付系統，允許商家在網絡之間更輕易進行支付。對於不少新興市場而言，這股風潮才剛剛起步。5G、移動出行、電動汽車、雲端技術和物聯網等行業亦於近年蓬勃發展，即使近期表現不如人意，但長遠趨勢不似會逆轉。

由此可見，技術創新及新技術產品普及相關的投資增長仍然可期，回調或許是選擇性買入的好機會，該行建議，投資者不妨多加留意與「創新轉型」投資主題相關的價值鏈，並細心發掘當中具長遠增長潛力的周邊主題企業。

黃金對沖滯脹風險

在地緣政治風險下，大宗商品價格似乎仍將在高位徘徊一段時間，並惠及主力出口原材料的澳洲市場。黃金的周期性風險較其他大宗商品為低，相信將有助沖滯脹風險。至於貨幣方面，美元作為避險資產的地位相信仍可在聯儲局與歐洲央行政策分歧下維持穩固。不過，鑒於經濟前景仍夾雜著種種不明朗因素，我們目前對股市、債市投資均持相對審慎的態度。投資者宜採取靈活且多元化的配置策略，並因應市場變化適時作出主動管理，以在回報與風險間取得較佳平衡。

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責任編輯：黃苑筠