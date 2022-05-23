【業績｜電動車】小鵬汽車首季收入按年增1.5倍勝預期　料次季交付量最多跌一成、美股盤前較港股再跌

▲ 【業績｜電動車】小鵬汽車首季收入按年增1.5倍勝預期 料次季交付量最多跌一成

小鵬汽車 （09868） 公布，今年首季收入按年增1.5倍至74.55億元（人民幣，下同），按季則跌13%，較市場平均預期的73.7億元理想。小鵬汽車上季列帳虧損按年增1.2倍至17億元，非通用會計準則（non-GAAP）經調整虧損按年增1.2倍至15.3億元，每股虧損2元。

小鵬汽車季度毛利率12.2%，按年增1百分點、按季增0.2百分點；汽車銷售毛利率10.4%，按年增0.3百分點、按季少0.5百分點。

小鵬汽車重申上季交付34,561輛汽車，按年增1.59倍。

小鵬汽車料5月、6月交付量可回升

小鵬汽車預計，次季交付量可達31,000輛至34,000輛，相當於按年增78%至95%，按季則最多跌一成。小鵬汽車早前已公布4月交付9,002輛汽車，按年增75%、按月少41%，意味公司預期5月、6月交付量可增至月均至少1.1萬輛。

小鵬汽車續指引，本季收入約68億至75億元，相當於按年增長81%至99%，但同樣有機會低於首季表現。

理想汽車 （02015） 早前公布第一季業績時料次季交付量約21,000至24,000輛，相當於按季少24%至34%，反映小鵬汽車最新指引較同業樂觀。小鵬汽車主要生產地設於廣東，受疫情直接衝擊相對較低。

小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬稱，正更高效地應對供應鏈方面的挑戰。儘管受到半導體短缺和新冠疫情的影響，仍有信心擴大市場份額。

截止3月底，小鵬汽車現金及現金等價物、受限制現金、短期存款、短期投資 及長期存款共417億元，較前一季度少18.3億元。

小鵬汽車交付量指引未如市場預測 美股盤前續跌

雖然小鵬汽車第二季交付量指引較理想汽車進取，但仍不及券商平均預期的37,775輛，美股盤前受壓。

小鵬汽車港股於業績公布前股價跌6.5%至90.85港元。於業績公布後，小鵬汽車美股（美：XPEV）盤前跌4%，暫報22.31美元，以1ADR相當於1股港股計，相當於港股價格87.56港元。

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