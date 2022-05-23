  • 25°C
香港時間 : 2022523日 (一) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜電動車】小鵬汽車首季收入按年增1.5倍勝預期　料次季交付量最多跌一成、美股盤前較港股再跌

股市 18:34 2022/05/23

分享：

分享：

【業績｜電動車】小鵬汽車首季收入按年增1.5倍勝預期　料次季交付量最多跌一成

小鵬汽車 （09868） 公布，今年首季收入按年增1.5倍至74.55億元（人民幣，下同），按季則跌13%，較市場平均預期的73.7億元理想。小鵬汽車上季列帳虧損按年增1.2倍至17億元，非通用會計準則（non-GAAP）經調整虧損按年增1.2倍至15.3億元，每股虧損2元。

小鵬汽車季度毛利率12.2%，按年增1百分點、按季增0.2百分點；汽車銷售毛利率10.4%，按年增0.3百分點、按季少0.5百分點。

小鵬汽車重申上季交付34,561輛汽車，按年增1.59倍。

小鵬汽車料5月、6月交付量可回升

小鵬汽車預計，次季交付量可達31,000輛至34,000輛，相當於按年增78%至95%，按季則最多跌一成。小鵬汽車早前已公布4月交付9,002輛汽車，按年增75%、按月少41%，意味公司預期5月、6月交付量可增至月均至少1.1萬輛。

小鵬汽車續指引，本季收入約68億至75億元，相當於按年增長81%至99%，但同樣有機會低於首季表現。

理想汽車 （02015） 早前公布第一季業績時料次季交付量約21,000至24,000輛，相當於按季少24%至34%，反映小鵬汽車最新指引較同業樂觀。小鵬汽車主要生產地設於廣東，受疫情直接衝擊相對較低。

小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬稱，正更高效地應對供應鏈方面的挑戰。儘管受到半導體短缺和新冠疫情的影響，仍有信心擴大市場份額。

截止3月底，小鵬汽車現金及現金等價物、受限制現金、短期存款、短期投資 及長期存款共417億元，較前一季度少18.3億元。

小鵬汽車交付量指引未如市場預測　美股盤前續跌

雖然小鵬汽車第二季交付量指引較理想汽車進取，但仍不及券商平均預期的37,775輛，美股盤前受壓。

小鵬汽車港股於業績公布前股價跌6.5%至90.85港元。於業績公布後，小鵬汽車美股（美：XPEV）盤前跌4%，暫報22.31美元，以1ADR相當於1股港股計，相當於港股價格87.56港元。

相關文章：

【業績｜電動車】理想汽車午後飆15%　首季收入增1.7倍、non-GAAP轉賺、料本季交付量和收入跌

【電動車】小鵬汽車據報向20多名畢業生毀約　小鵬：與部門崗位調整與績效優化有關

港股 業績公布 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車－W（09868） H股 電動車 Non－GAAP

上一篇文章

【惠康母企】DFI零售集團：囤貨潮刺激惠康首季表現　堂食限制對美心產生重大不利影響　料今年業績倒退

下一篇文章

【恒指夜期＋北水】北水吸資近16億　買比亞迪中海油　恒指夜期升23點不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億
【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布3月底季績　期內營收受疫情及地緣政治夾擊　關注618購物節恢復情況
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布3月底季績　期內營收受疫情及地緣政治夾擊　關注618購物節恢復情況
【恒指夜期＋北水】北水吸資近16億　買比亞迪中海油　恒指夜期升23點不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資近16億　買比亞迪中海油　恒指夜期升23點不斷更新）
【中美金融戰】中概股「預定摘牌名單」再增8隻　兩名單合計148家公司
【中美金融戰】中概股「預定摘牌名單」再增8隻　兩名單合計148家公司
【譚仔NFT】譚仔推NFT每個售500元　送擁有者譚仔或三哥VIP會藉及兩餸米線
【譚仔NFT】譚仔推NFT每個售500元　送擁有者譚仔或三哥VIP會藉及兩餸米線
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款