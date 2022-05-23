【歐洲央行】行長拉加德：料7月起加息、9月脫離負利率　歐元轉強至近1個月高位

歐央行行長拉加德（Christine Lagarde）表明，歐央行很可能會在第三季初即7月起加息，又稱希望釐清未來歐央行貨幣政策正常化的路徑。歐元兌美元在歐央行加息預期升溫下創差不多1個月高位，截至傍晚6時左右，升1.1%，報1.068。

拉加德在一篇網誌上稱，預期歐央行的資產購買計劃將於第三季的相當初期結束，這將容許歐央行於7月份的議息會議上加息，也與歐央行的前瞻指引一致。她又指，基於目前的前景，歐央行有非常大機會在第三季結束前脫離負利率。

歐央行目前的存款利率處於負0.5厘。換言之，歐央行須於7月及9月的議息會議上分別加息25點子，才能在第三季完結前脫離負利率範圍。

至於加息步伐方面，拉加德表示，按步就班地行動屬明智之舉，歐央行會在加息時觀察其對經濟與通脹前景之影響。

歐央行下次議息會議將於6月9日舉行，今年餘下時間的議息會議則分別定於7月、9月、10月及12月。

相關文章：

【歐洲央行】歐央行多名管委頻頻放風 最早夏季起展開加息

【歐洲央行】歐央行會議紀要：同意第三季結束買債計劃 促釋出政策正常化信號 抑通脹預期升溫

【環球加息】拉加德：歐央行或在買債計劃結束後數周開始加息 馬來西亞意外加息0.25厘