▲ 【美國經濟】宏利投資管理：倘聯儲局今年只會再加息1厘 美國經濟可免陷技術性衰退

宏利投資管理環球首席經濟師兼環球宏觀經濟策略部主管Frances Donald認為，倘聯儲局在今年只會再加息100點子，美國經濟可避免出現技術性衰退，而隨着美國經濟走弱的證據增加，宏利投管仍預計聯儲局將轉向溫和立場。

她表示，加息不會降低食品及能源價格，相關價格仍受俄烏衝突及疫情造成的干擾所影響，因此聯儲局必須於其可影響的經濟領域，例如一般商品，營造通縮壓力，從而抑制通脹。在此情境下，對利率較敏感的貨品及服務價格下跌（樓價是主要例外），但能源及食品價格卻居高不下。

過於進取的加息方針將窒礙經濟增長

她指，隨着美國經濟局部疲弱，聯儲局正展開偏離歷史常態的加息周期，她認為，過於進取的加息方針，不論是步伐或幅度，將帶來兩敗俱傷的結果，不但令消費者面臨最影響可動用收入的通脹，同時窒礙經濟增長。

Donald又稱，儘管美國就業市場確實仍然緊絀，但多項指標顯示，就業市場的動力或會在未來數月放緩，宏利投管認為，隨着勞工市場數據顯得疲弱，聯儲局必須將部分焦點轉回就業。

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