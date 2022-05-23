  • 25°C
香港時間 : 2022523日 (一) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

iMTV＋ 19:30 2022/05/23

分享：

分享：

其他股評時段:

11:00    (00316)    東方海外國際
11:58    (02018)    瑞聲科技
12:38    (00992)    聯想集團
16:20    (06185)    康希諾生物
23:19    (02331)    李寧
26:55    (09868)    小鵬汽車
29:20    (03898)    時代電氣
30:00    (03309)    希瑪眼科
31:40    (01071)    華電國際電力
32:24    (01830)    完美醫療
34:56    (00390)    中國中鐵
35:00    (01157)    中聯重科
35:30    (02018)    瑞聲科技
36:00    (02319)    蒙牛
36:40    (00968)    信義光能
37:10    (00868)    信義玻璃
38:20    (09988)    阿里巴巴
38:52    (00388)    港交所
44:00    (02600)    中國鋁業

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢
2022/05/16
【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
2022/04/25
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
2022/04/11
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
2022/04/04
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？
2022/03/28
【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？
汽車 香港交易及結算所有限公司 電力 李寧 阿里巴巴 中國 香港 港股 經濟 香港經濟日報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【港股走勢】六月市提早翻身？建銀趙文利：恒指初步目標22500點
【港股走勢】六月市提早翻身？建銀趙文利：恒指初步目標22500點
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出
【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出
建銀趙文利：人民幣貶值空間不大 年底有條件回升至6.6以上
建銀趙文利：人民幣貶值空間不大 年底有條件回升至6.6以上
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款