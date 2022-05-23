【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

其他股評時段:

11:00 (00316) 東方海外國際

11:58 (02018) 瑞聲科技

12:38 (00992) 聯想集團

16:20 (06185) 康希諾生物

23:19 (02331) 李寧

26:55 (09868) 小鵬汽車

29:20 (03898) 時代電氣

30:00 (03309) 希瑪眼科

31:40 (01071) 華電國際電力

32:24 (01830) 完美醫療

34:56 (00390) 中國中鐵

35:00 (01157) 中聯重科

35:30 (02018) 瑞聲科技

36:00 (02319) 蒙牛

36:40 (00968) 信義光能

37:10 (00868) 信義玻璃

38:20 (09988) 阿里巴巴

38:52 (00388) 港交所

44:00 (02600) 中國鋁業



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription