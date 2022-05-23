【ESG】Canada Goose最新ESG報告　中止毛皮採購推新物料

▲ Canada Goose發表全新Kind Fleece物料服裝，於ESG報告提及將停用毛皮製品。（Canada Goose圖片）

加拿大服裝品牌Canada Goose發表《2021ESG報告》，並公佈其最新開發的「Kind Fleece羊毛抓毛絨系列」，改用可持續羊毛和天然生物基纖維製成。

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聯合國提倡「永續性發展目標 (SDG)」，鼓勵世界各國企業加入，Canada Goose於2020年承諾加入永續發展，同時致力在2025年實現淨零排放目標。報告顯示該企已在2021年11月獲得羽絨責任標準（RDS）認證，禁止在供應鏈中活拔羽絨或強制餵養，並規定所有RDS羽絨來自家禽業副產品。

該品牌在2021年底已終止毛皮採購，並在今年底停止使用毛皮製造產品。將20%以上材料轉為首選纖維和材料（PFM），例如有機棉和可持續聚酯纖維等，計劃在2025年將產品的90%材料改為PFM。

伴隨ESG報告，Canada Goose亦發表新一代物料「Kind Fleece」，其羊毛抓絨面料柔軟及透氣，由62%可持續羊毛、18% TENCEL Lyocell可持續植物纖維、13%源自玉米糖料的Sorona索羅娜生物聚合物製成，應用於多款單品，包括：飛行員外套、毛衣 、外套及背心。

積極參與認證減排

另外Canada Goose已參加bluesign藍標認證，評估供應商資源效率、工人安全、環境和消費者保護以及化學安全。透過可持續營運在2025年令90%面料獲得該業界認證，目前比例已接近85%，比去年報告的45%比例大幅增加。

目前品牌已有近60%包裝轉為採用可持續方案，包括：使用可循環再用材料以及其它環保材料與設計，將以100%為目標。另承諾在Arctic Tech物料中停用全氟和多氟烷基物質（PFAS），並在2023年底前重新研發該專有物料。

ESG有強調減排，Canada Goose稱已透過投資可減少、避免或封存溫室氣體排放的項目，減排相當於每年排放的200%溫室氣體，實現營運層面碳中和年度目標。將繼續透過提高能源效益，減少碳源和採用可持續能源三種策略，爭取於2025年或更早實現溫室氣體守則分類的範圍1及範圍2排放淨零。

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責任編輯:王浩賢