【內房危機】 大股東持股上周遭斬倉 佳源國際擬售資產續停牌

內房股佳源國際（02768）上周三（18日）股價急挫逾4成後停牌。公司今日（23日）公布，董事會獲悉，於5月18日，公司主席兼非執行董事沈天晴最終控制的明源投資所持有的134.8萬股股份，被一家證券公司透過孖展證券賬戶在公開市場強制出售，原因是賬戶中的證券價值大幅下跌及未能達到追繳保證金。

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公司董事會表示，集團的營運正常，繼續照常開展業務。目前，明源投資及沈天晴合共持有的股份數目為36.67億股股份，相當於已發行股本的74.69%。公告指，公司將繼續停牌，以待刊發有關可能出售非全資附屬公司公告。股份停牌前報0.58元。至於公司旗下的佳源服務（01153）同樣自上周三急挫逾7成後停牌，公司尚未披露詳情。

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記者：郭秀慧