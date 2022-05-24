【英國王室】紀錄片罕有披露 英女王少年活潑一面

英女王將在下月慶祝登基70周年，英國廣播公司（BBC）本月29日將播出從未曝光的新紀錄片。英媒率先披露紀錄片，披露英女王年少時期活潑鬼馬的一面，有別於其一向穩重嚴肅的君主形象相比。

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名為《Elizabeth: The Unseen Queen》的全新紀錄片將在29日播出，以慶祝英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）白金禧年。

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紀錄片長達75分鐘，BBC指已獲准使用王室拍攝的逾400條私人影片，包括由英女王及其父母等人拍攝的影片，BBC製作人士亦會聆聽英女王超過80年來的300多場演説。

從英媒披露的部分由王室内部拍攝的片段可見，伊利沙伯與妹妹瑪嘉烈（Princess Margaret）年幼時享受著無憂無慮的童年。

其中很多張照片均攝於溫莎皇家莊園，而當時仍是公主的伊利沙伯在大部分鏡頭都展現出燦爛的笑容，表情活潑可愛。這批相片也記錄下伊利沙伯與父親喬治六世（King George VI）玩耍的溫馨童年時光，成為珍貴的王室生活片段。

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責任編輯：鄭錦玲