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【中美貿易】拜登：呼籲石油出口國組織增產　正考慮降低對華商品關稅　

環球政經 18:46 2022/05/23

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美國總統拜登（Joe Biden）在日本舉行雙邊會晤後表示，正考慮削減對中國商品的關稅，同時呼籲石油出口國組織（OPEC）增加石油產量，以應對具有政治破壞性的高通脹。

據《路透社》報道，拜登在談到降低對華關稅時稱，「我正在考慮降低關稅，我們沒有徵收有關關稅。這是上屆政府徵收的。」

拜登在與日本首相岸田文雄舉行的新聞發布會上發表上述評論。美國4月消費物價指數（CPI）按年升8.3%，較3月時的8.5%回落，但高於預期，仍接近40多年高位。

【延伸閱讀】 滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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