【無與輪比@iM網欄】想當年 大眾搵笨神車受國內歡迎

早前跟一名打算出車的朋友聊車,朋友是26新牌,心目中想出一輛300cc左右的街車,而目前市場上適合新手的手波街車,不外乎那幾輛日本牌子的產品,然而入門車多數屬東南亞製造——這令朋友有一丁點猶豫。沒法,成本考慮之下,預算有限選擇亦都有限,最重要的是廠家的品質控制系統良好,可確保安全可靠。

日本及德國的車廠,早在上世紀六七十年代,已廣泛地在東南亞設廠。而德國車廠更早於內地改革開放早期,便已進入中國市場,當中表表者是大眾汽車(VW,香港稱為福士)。當年的中國剛啟動改革開放,要追上世界的發展步伐,工業技術便須迅速提升,當年中國要求外資,投資時必須中外合資,他朝離開,廠房、機器均須留下。

初期在中國市場發展

在此背景下,大眾當年帶進中國的車型,當然不會是最核心的Golf、Polo、Passat等車型,而是一款叫桑塔納的房車。桑塔納曾在歐美生產及銷售,可是都不甚成功,因此初期被視為大眾為免最尖端技術須與中國分享,而派一輛「二打六」來中國拓荒,屬「搵笨」之作;改革開放初期,上海汽車與大眾就是否引入此不甚暢銷的車型開展談判。一談就是6年,終於在1985年正式生產。

桑塔納見證改革歷程

未知是當時的中國封閉良久,還是中國人的口味與別不同,桑塔納一開售便大賣,已累計出售400萬輛——20年前到過深圳的朋友,肯定見過桑塔納的士,可以想像,沒一定的耐用程度,怎有「資格」成為中國其中一個最重要城市的的士?可以說,桑塔納見證了甚至促進了中國的改革開放歷程,其耐用及廣泛滲透,令其在內地有「神車」之名。歷史有時很有趣,搵笨車還是神車,原來只差一線。

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

