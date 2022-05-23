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【無與輪比@iM網欄】想當年 大眾搵笨神車受國內歡迎

名人薈萃 17:29 2022/05/23

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早前跟一名打算出車的朋友聊車，朋友是26新牌，心目中想出一輛300cc左右的街車，而目前市場上適合新手的手波街車，不外乎那幾輛日本牌子的產品，然而入門車多數屬東南亞製造——這令朋友有一丁點猶豫。沒法，成本考慮之下，預算有限選擇亦都有限，最重要的是廠家的品質控制系統良好，可確保安全可靠。

日本及德國的車廠，早在上世紀六七十年代，已廣泛地在東南亞設廠。而德國車廠更早於內地改革開放早期，便已進入中國市場，當中表表者是大眾汽車（VW，香港稱為福士）。當年的中國剛啟動改革開放，要追上世界的發展步伐，工業技術便須迅速提升，當年中國要求外資，投資時必須中外合資，他朝離開，廠房、機器均須留下。

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

初期在中國市場發展

在此背景下，大眾當年帶進中國的車型，當然不會是最核心的Golf、Polo、Passat等車型，而是一款叫桑塔納的房車。桑塔納曾在歐美生產及銷售，可是都不甚成功，因此初期被視為大眾為免最尖端技術須與中國分享，而派一輛「二打六」來中國拓荒，屬「搵笨」之作；改革開放初期，上海汽車與大眾就是否引入此不甚暢銷的車型開展談判。一談就是6年，終於在1985年正式生產。

桑塔納見證改革歷程

未知是當時的中國封閉良久，還是中國人的口味與別不同，桑塔納一開售便大賣，已累計出售400萬輛——20年前到過深圳的朋友，肯定見過桑塔納的士，可以想像，沒一定的耐用程度，怎有「資格」成為中國其中一個最重要城市的的士？可以說，桑塔納見證了甚至促進了中國的改革開放歷程，其耐用及廣泛滲透，令其在內地有「神車」之名。歷史有時很有趣，搵笨車還是神車，原來只差一線。

作者_陳政深簡介：
財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、1516類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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