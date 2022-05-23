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IMF警告俄烏戰爭 或致環球經濟四分五裂

環球社會熱點 17:30 2022/05/23

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭不止衝擊地緣政治，對全球經濟亦構成嚴重打擊。國際貨幣基金組織（IMF）警告，環球經濟可能會因為俄烏戰爭緣故而分崩離析，使到全球變得更貧窮及更危險，面臨自第二次世界大戰後最大挑戰。

德意擬開盧布帳戶買俄天然氣 料不違反歐盟制裁 【下一頁】

樂施會指全球自疫情以來 每30個鐘多1名億萬富翁 【下一頁】

瑞士達沃斯（Davos）舉行世界經濟論壇前夕，IMF總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）發表網誌，警告俄烏戰爭指戰爭摧毀生命，拖慢經濟增長及推高通脹，或破壞全球經濟多年來的融合，面臨自二戰後最大挑戰，甚至再次陷入四分五裂狀態，導致世界變得更貧窮及危險。

格奧爾基耶娃呼籲各國降低貿易限制，紓解短缺及降低價格。格奧爾基耶娃更促請各國應多元化入口來源，確保供應鏈穩定及減低因供應鏈問題釀成的損失。格奧爾基耶娃稱全球頭20大經濟體應該改善債務重組的共同架構，現代化跨境支付系統，協助高危國家應對危機。

格奧爾基耶娃甚至指出，全球經濟進一步分離將對所有國家形成巨大傷害，不同收入水平的民眾亦會被波及，迫使更多人情願冒生命危險，去其他地方尋求機會。

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責任編輯：吳漢培

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