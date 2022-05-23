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【消費物價指數】本港4月通脹率回落至1.3%　蔬菜供應回穩升幅減慢所致

理財智慧 17:47 2022/05/23

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統計處今日（23日）公布４月份的消費物價指數，與一年前同月比較上升1.3%，但就比上月份的相應升幅，即1.7%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，4月份基本通脹率為1.6%，亦較上月份1.7%為低，主要是由於基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格升幅減慢所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上升5.2%）、衣履（上升3.6%）、外出用膳及外賣（上升3.2%）、交通（上升1.8%）、煙酒（上升1.7%）、雜項服務（上升1.3%）、耐用物品（上升1.2%）、雜項物品（上升0.9%）和電力、燃氣及水（上升0.2%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2022年4月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.6%）。

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？【見下頁

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政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率輕微下跌至1.6%。受惠新鮮蔬菜供應轉趨穩定，基本食品價格的升幅放緩，儘管仍然顯著。同期，外出用膳及外賣價格的升幅隨着本地疫情退減而加快。能源相關項目的價格繼續錄得顯著升幅。

展望將來，許多主要經濟體的通脹高企，預期會為外圍價格繼續帶來壓力。不過，因本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文 : 陳楚琨

紓困措施 經濟 食品 綜合消費物價指數 香港 通脹

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