【有相睇】移民前授權家人賣樓　荃灣翠豐臺減價4%沽　勁賺471.8萬

荃灣交投持續增多。美聯物業鍾家豪表示，荃灣翠豐臺2座低層G室，實用面積424平方呎，兩房間隔，原業主已經移民外國，早前授權予家人賣樓，原叫價688萬元，終減價24.2萬元，以663.8萬元易手，實用呎價約15,656元。 代理透露，新買家為外區上車客，見屋苑新淨，加上單位間隔實用，故即睇即買。從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理。（見下圖）

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資料顯示，原業主於2007年12月以192萬元購入上址，持貨15年，現帳面賺471.8萬元，物業期內升值近2.5倍。

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