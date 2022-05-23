【烏克蘭戰爭】涉違反平台暴力政策　YouTube刪逾7萬則俄烏衝突影片

▲ YouTube產品總監Neal Mohan表示，YouTube將俄烏戰爭視為重大暴力事件，平台上有逾7萬條影片和9,000多個頻道違反該政策。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭爆發至今，網絡上出現不少血腥影片，令人感到不安。英國《衛報》報道近日指出，YouTube日前移除了大量有關烏克蘭戰事的頻道和影片，稱這些影片違反YouTube針對重大暴力事件的政策。

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報道引述YouTube產品總監Neal Mohan表示，YouTube將俄烏戰爭視為重大暴力事件，平台上有逾7萬條影片和9,000多個頻道違反該政策，而這些影片將俄羅斯入侵烏克蘭描述為「解放任務（Liberation mission）」。因此YouTube根據該平台政策，採取了前所未有的行動。

Mohan補充，烏克蘭就有超過4,000萬人曾瀏覽戰爭相關影片，平台也有愈來愈多來自烏克蘭、波蘭和俄羅斯周邊的國家建立的頻道，YouTube有責任確保這些影片，是「準確、高品質、可信」的資料。

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責任編輯：曾曉汶

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