▲ 【華為鴻蒙OS】華為「鴻蒙之父」王成錄據報離職 轉投中軟國際系公司

近年華為手機由於遭到Google 切斷「Google 行動服務」（GMS），集團隨即變陣研發兼推出自家生態系統HMS（華為移動服務），並順勢推出了鴻蒙操作系統。有內媒報道指，華為鴻蒙負責人、華為終端 BG 軟件部總裁王成錄博士已經離開華為，加入中軟國際 （00354） 系公司「深開鴻公司」。

報道指出，王成錄為華為技術元老，在華為工作22年，主導鴻蒙系統開發，被稱為「鴻蒙之父」。王成錄曾擔任華為中央軟件院總裁，2015 年調崗到華為消費者業務，並主導方舟編譯器和EMUI系統研發。

深開鴻據報是一家中軟國際控制的公司，當初成立就是為了承接華為鴻蒙的相關業務。根據天眼查，深開鴻股東中包括深圳哈博科技投資合夥企業，這是華為旗下的投資基金，股權為20%。而另一股東為深圳建信中軟國際投資合夥企業，股權穿透同樣為中軟國際。

中軟國際和華為淵源頗深，早在2015年就引入華為作為戰略股東，同時華為也是中軟國際第一大客戶。深開鴻創始人陳宇紅同時也是中軟國際創始人，目前為中軟國際首席執行官。

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