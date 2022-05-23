【全球經濟】拜登宣布啟動「印太經濟框架」13成員國佔全球經濟生產總值約四成

正在日本訪問的美國總統拜登宣布，正式啟動印太經濟框架(IPEF)。初始成員共包括13個國家，分別為：美國、日本、南韓、澳洲、新西蘭、印度、印尼、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及汶萊，佔經濟總量佔全球GDP約4成。

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各國在聲明中表示，這項經濟框架為各經濟體的未來作準備，是印太地區對自由、開放、公平及互聯互通等的相互承諾，加深夥伴間經濟投資，對持續發展、和平及繁榮，至關重要。根了解，「貿易」、「清潔能源、去碳化及基礎設施」、「供應鏈強韌化」、「稅與反腐敗」將成為「印太經濟框架」四大內容。

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至於外間焦點紛紛聚焦在中國是否加入的議題上，新加坡李顯龍總理表示歡迎中國加入，但須按照規則來處理，由於各成員國持有不同意見，而且成員國必須滿足相當高的標準，因此磋商需要較長時間。

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記者：鄭日棱