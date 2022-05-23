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【全新指數】恒指公司推「恒生中國元宇宙指數」　騰訊及網易獲納入

股市 17:22 2022/05/23

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恒指公司推「恒生中國元宇宙指數」及「恒生滬深港基因及腫瘤學指數」。

恒生指數公司推出兩項新指數「恒生中國元宇宙指數」及「恒生滬深港基因及腫瘤學指數」，為其大趨勢指數系列旗下的新指數。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，兩項大趨勢指數旨在助投資者捕捉內地和香港股市可能湧現的、具創新和變革主題的投資機遇。

恒指公司表示，元宇宙近期引起全球關注，並成為投資者日益關注的新投資主題。「恒生中國元宇宙指數」趁勢推出，旨在反映涉及與元宇宙相關業務、價值鏈及發展的中國內地公司之表現。

另外，在基因學藥品和創新藥日漸發展成為對抗癌症及其他疾病主流療法的趨勢中，「恒生滬深港基因及腫瘤學指數」旨在追蹤涉及基因或腫瘤學相關產品研發和服務的公司之表現。

多隻在港上市股份獲納入

兩項指數的選股範疇包括恒生綜合大中型股指數成份股，以及合資格透過滬股通及深股通進行買賣的Ａ股。兩項新指數每隔兩秒計算及即時發佈。

截至5月17日止，「恒生中國元宇宙指數」比重最高的10間成份股公司包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、快手 （01024） 、舜宇 （02382） 及百度 （09888） 。「恒生滬深港基因及腫瘤學指數」比重最高的10間成份股公司包括石藥 （01093） 、復星醫藥 （02196） 、金斯瑞 （01548） 及信達生物 （01801）

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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港股 騰訊控股（00700） 騰訊 元宇宙 百度集團—SW（09888） 快手—W（01024） 網易－S（09999） 信達生物（01801） 復星醫藥（02196） 中國

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