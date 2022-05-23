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【新加坡經濟】新加坡4月份核心通脹率3.3%　創十年來新高　當局料未來數月核心通脹率進一步升

股市 17:10 2022/05/23

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新加坡金管局、貿易與工業部聯合公告，新加坡核心通脹率從3月份的2.9%，上升到4月份的3.3%，創下10年來最高。公告解釋，此增長是由食品、零售和其他商品以及電力和天然氣的通脹率上升所驅動。

4月份「CPI-所有項目」的通脹率為5.4%，與上月持平，是因為核心通脹率的回升被私人交通通脹率的放緩所抵消。倘按月計算，4月份的核心CPI升了0.4%，而「CPI-所有項目」下降0.1%。

金管局、貿工部展望，在全球商品價格上漲，以及俄烏衝突和區域性大流行病形勢所導致的持續的供應鏈摩擦中，外部通脹壓力仍然強勁。在短期內，地緣政治風險的加劇和供應緊張的狀況將使原油價格保持高位。其他商品的價格，如食品，預計也將在供需錯配、全球運輸和區域供應鏈的瓶頸中保持高位。

料商業成本或更多傳導至消費者價格

國內方面，金管局、貿工部指，勞動力市場預計將保持緊張，堅定支持今年工資增長。在需求改善的情況下，累積的商業成本可能會更多地傳導至消費者價格中，從而使核心通脹率在年內大大高於其歷史平均水平。

公告指，核心通脹率預計將在未來幾個月進一步上升，然後在年底隨著一些外部通脹壓力的消退而放緩。然而，地緣政治和大流行病相關的衝擊對通脹仍有上行風險。同時，由於私人交通和住宿通脹預計在短期內保持堅挺，今年總體通脹的回升幅度將超過核心通脹。今年全年，「CPI-所有項目」的通脹率預計在4.5%至5.5%之間，而核心通脹率預計平均為2.5%至3.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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