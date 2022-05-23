▲ 【李嘉誠基金會】李嘉誠基金會新增兩項目包括捐1.5億元予中大醫學院 累助逾800名病人轉至私院治療

李嘉誠基金宣布增加兩項新非牟利項目，包括捐資1.5億港元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，而該筆款項可得到相等1.5億港元配對，令中大醫學院共獲3億元發展資金。另外，李嘉誠基金會向香港護理專科學院（護專）捐資500萬港元無特定項目款項，讓護專擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需。

除了兩項新項目，李嘉誠基金會也公布，2月19日開展「支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃」，至5月7日為止，計劃累計助801名公立醫院病人轉至養和、港怡、中大、聖德肋撒、寶血、港安及浸會7間參與醫院接受治療，紓緩公共醫療系統的抗疫壓力。7000萬元資助款項已使用約6成，受協助的病人中，655位已出院。

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李嘉誠評論最新兩項項目時稱，促進更人性化的醫療服務，確保前瞻創新的醫療技術快步拓展，是未來經濟活力的關鍵，並為能夠支持香港護士深感榮幸，認為護士體諒病患的智慧和善良的心力，為大眾健康和福祉帶來實質正向改變。

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