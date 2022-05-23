【染藍新貴】 4隻染藍新貴逆市齊升 東方海外創新高

恒指季檢上周五（20日）出爐。恒生指數公司宣布，東方海外（00316）、中升控股（00881）、中芯國際（00981）及中國宏橋（01378）將成為藍籌新貴，並剔除瑞聲科技（02018）。恒指成份股數目由66隻增至69隻，所有指數變動將於6月13日生效。

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4隻藍籌新貴股價均逆市上升，其中東方海外更創上市新高，高見262.2元，最多升7.7%，收報258.8元，仍升6.3%，成交額6.7億元。中國宏橋亦有追捧，股價最多升9.5%，高見10.02元，收報9.87元，升7.9%，成交額4.3億元。至於2隻新晉藍籌股，中升及中芯分別升0.1%及3.3%，收報51.95元及16.82元。被剔出恒指的瑞聲則急挫，曾低見16.1元，最多跌8%，收報16.3元，跌6.9%。

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記者：郭秀慧