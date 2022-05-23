【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存

▲ 今天兩間大小行出招搶吸港元，包括星展加息等。

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臨近月結，港元定期存款的吸存戰升級，本周率先策動戰線的，是星展今天（5月23日）加3個月或以上年息，當中加幅最勁是半年期，驟升0.4厘，新息率至1.9厘。專家指大行頻加息，料中小行須迎戰作還擊。檢視近期的戰况，大行更勇進，例如恒生 （00011） 玩突擊推特優年息，上周五（20日）向特選客戶推港元定存優惠，最高息是9個月，享2.2厘年息，半年期年息也有1.7厘，門檻僅須1萬元，但要求合資格新資金結餘。另有針對快將到期的存款，推定存續期的特惠息，4個月享1.1厘年息，優惠至下周二（31日）。同日，渣打香港 （02888） 亦大加1年期息率0.7厘至2.2厘。

單以這兩個交易天計，暫有6行於港元定存出招，包括兩間虛擬銀行，以及富邦今天新推4個月享1厘年息。而比併6個月定存息，連續兩周加息的星展累升0.8厘，以1.9厘膺高息王，跑贏上周四（19日）才勇進加息的富邦，後者相同存期勁加0.3厘，新報1.8厘。參考今天半年港元拆息為1.7厘，但同存期的破頂息達1.9厘，凸顯同業不惜在牌面上蝕本搶存。

此外，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，預期港滙於3個月見7.85，6至12個月報7.83，長線目標為7.8。至於3個月港元同業拆息，料今年第三季為0.75厘，第四季升至0.8厘，至明年第一季為0.85厘。

經本月份激鬥連場的港元定存搶存戰，目前3個月年息以眾安（ZA Bank）的6.8厘最高，7天年息是集友的5.8厘稱王，1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘居首，在牌面上跑贏綠債 （04252） 的2.5厘包底息，但官債撼贏富邦1年的2.4厘。

另方面，兩間虛擬銀行新近亦追趕加息的超速快車，由工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）加3個月或以上年息，當中加幅最勁是1年期，驟升0.6厘、新息率1.2厘，最矚目的是，更把門檻從100萬元急劈至只須1元。天星也調升3個月以上年息，同樣，1年期提高0.2厘，新報1.5厘。而上周已多達11間大小港銀加不同存期的年息，為第2季以來全周最多銀行加息，包括發鈔行渣打香港一周兩連加等。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪