【大行看法】霸菱：儲局緊縮政策及美元升值或累亞洲股票受壓　惟中長綫仍具吸引力

霸菱發表報告指，未來亞洲股票面對數個風險，美國聯儲局過於激進的緊縮政策可能導致經濟衰退，美元升值亦可能令亞洲股票的表現受壓。歐盟的能源危機、美國的政策收緊，以及中國經濟疲弱，亦可能導致台灣及韓國等出口型經濟體系的外部需求疲弱。同時，俄烏衝突帶來的地緣政治風險猶存，仍然值得高度關注，現階段無法量化衝突的長遠影響，但在情況有所好轉前可能會出現一輪惡化，導致未來市場進一步波動。

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霸菱指，東歐地緣政治緊張局勢升溫及中國主要城市封城抗疫，近期備受市場關注。與此同時，供應鏈中斷推動能源及其他商品價格大幅上升，令通脹形勢雪上加霜，特別是本已承受較大壓力的已發展市場。但在結構性增長潛力及人口結構利好的支持下，預計亞洲股票的中長線前景仍將具有吸引力。

中國下半年經濟增長有望上升

而中國股市已經消化了大部份下行風險及悲觀情緒，認為目前中國為估值較具吸引力的市場之一，且中長期結構性增長理據並未改。該行認為，疫情可能於未來數月緩和，加上預計政府將出台進一步的支持政策，中國今年下半年經濟增長有望上升。宏觀環境及消費壓力在短期內或會導致企業盈利向下修訂，但一旦市場認同該形勢即將結束，投資情緒可能會有所反彈。

該行看好涉及數碼化及萬物互聯、可持續發展、千禧一代或Z世代消費趨勢、健康生活、供應鏈多元化或分流，及企業回流等長綫增長主題的亞洲企業。

內房全面復甦視乎三個因素

對於內地房地產行業，霸菱指，行業仍需一段時日方能走出困境。房地產業目前的寬鬆政策仍集中於需求疲弱的非一線城市，要實現基本復甦，仍需要大幅度放寬主要城市的有關政策。行業能否全面復甦將視乎中國政府的防疫措施、會否大幅度放寬主要城市的有關政策，以及部份面臨較大困境的大型發展商於債務重組方面的進展。

至於半導體行業，該行指，中國的封城措施加劇供應鏈瓶頸及物流中斷的情況，這些問題可能會持續存在，並在短期內令半導體行業受壓。但經歷過去兩年疫情，亞洲的半導體企業經已掌握到如何更有效地調整庫存，以應對供應衝擊。

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