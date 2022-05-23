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【跨境理財】中銀香港推便利措施　助客戶未通關下遙距解決賬戶事宜

Hot Talk 16:52 2022/05/23

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中銀香港推便利措施，助客戶遙距解決賬戶事宜。

中銀香港 （02388） 宣佈，因應部分香港客戶在疫情下未能親身前往內地分行處理賬戶事宜， 推出便利措施協助客戶遙距解決賬戶事宜。有關措施將協助香港客戶遙距更新資料及重啟內地賬戶，讓其繼續使用跨境支付及理財服務。

首先，持有「開戶易」賬戶的客戶，可透過中銀香港分行向中國銀行提交修改申請指示，更改其內地相關賬戶所登記的手機號碼，解決因更換了原有手機號碼而無法操作內地賬戶的問題，同時便利中銀跨境理財通北向通客戶配對內地賬戶。

回鄉證到期可在線更新資料

另外，持有中國銀行深圳分行賬戶的客戶，如因回鄉證到期更換後需更新證件有效期，可透過該分行的電子平台，在線自助更新相關資料；中銀跨境理財通北向通客戶則可透過中銀香港見證服務，在香港向中國銀行廣東分行或深圳分行提交更新回鄉證有效期等賬戶資料的指示，以完成賬戶配對。

針對遺失手機銀行密碼，並以大灣區內地中國銀行賬戶註冊手機銀行的客戶，中銀香港指，無論是通過香港或內地手機號碼註冊，均可透過中國銀行手機銀行自助在線找回密碼，重新登入後即可享用相關手機銀行服務。

在重啟不動戶方面，中銀香港客戶如需重啟內地中國銀行不動戶，可致電內地中國銀行客服熱線；如有需要，該行亦可協助客戶轉接至該熱線進行查詢。此外，內地客戶如需重啟中銀香港不動戶，可聯絡中銀香港的客戶聯繫中心或分行，成功進行身份核實後，即可重啟不動戶。

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