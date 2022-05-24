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【網易9999】網易經調整淨利51億人幣、勝預期　遊戲收入按年增15.3%　美股盤前回升

股市 17:12 2022/05/24

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【網易9999】網易首季收入增近15%、經調整淨利51億人幣　同勝預期　美股盤前回升

藍籌科網股網易 （09999） 周二（24日）收市後公布首季業績，同行騰訊 （00700） 首季遊戲收入受累未成年人保護措施及疫情而按年持平，然而網易遊戲收入則錄14.8%的按年升幅。網易盤前升1.81%至98.8美元。

網易收市後公布，首季收入按年增14.8%至236億元（人民幣，下同），好過預期的226.37億元；當中遊戲收入按年增15.3%至173億元，好過預期的171.48億元；經調整淨利51億元，按年大概持平，好過預期的47.98億元。

網易首季每股派息0.0644美元（約0.502港元），每股ADS派0.322美元（約2.51港元）

丁磊：遊戲業務推動首季增長 6月推新手遊《暗黑破壞神：不朽》

網易首席執行官兼董事丁磊稱，在線遊戲服務較為穩健，推動了網易一季度增長，而網易的旗艦遊戲和眾多遊戲新品刺激玩家群體的熱情。

丁磊指出，網易在4月份於日本市場發行了《天諭》手遊、《The Lord of the Rings： Rise to War》和《Dead by Daylight Mobile - NetEase》，吸引了更多海外玩家，同時已確定將在 6 月發布手遊《暗黑破壞神：不朽》，今年晚些時候為玩家帶來更多遊戲。

網易：繼續豐富遊戲開發產品線

網易與暴雪娛樂（美：ATVI）聯合開發手遊《暗黑破壞神：不朽》將於6月2日及23日分別在「海外」和「中國及東南亞」市場上線。網易透露，另一重點手遊《永劫無間》上季持續推出重磅內容更新，並成功舉辦了首屆世界冠軍賽。

網易稱，會繼續豐富遊戲開發的產品線，即將推出：《永劫無間》的主機及手遊版本和《倩女幽魂隱世 錄》，並將在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。

網易教育業務有道將轉型 

網易旗下有道去年底停止提供學科類課外培訓服務，網易稱，有道會遵循國內監管要求，積極轉型，業務正穩步發展，智能硬件和學習服務產品矩陣持續推新。

網易有道首季淨收入為12億元，按年減少10.4%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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【騰訊網易】網易雲音樂控騰訊音樂不正當競爭　騰訊音樂：「不會加入打嘴架的行列」

【大行報告】滙證：騰訊等中資科網股已呈超賣　阿里巴巴及網易的風險回報相對較高

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港股 美股 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 大行報告

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