【網易9999】網易周二公布首季業績　投資界料首季遊戲收入仍增逾14%　更多手遊發布海外

藍籌科網股網易 (09999) 周二(24日)公布首季業績,同行騰訊 (00700) 首季遊戲收入受累未成年人保護措施及疫情而按年持平,但投資界估計網易定位較佳,而且遊戲產品具彈性,盈利風險有限。內地4月11日終於重啟遊戲版號審批,但暫時未見網易、騰訊及嗶哩嗶哩 (09626) 等大型科企旗下遊戲獲批,意味上半年放寬遊戲監管的利好作用或滯後。



綜合市場預測,網易上季收入料按年升11.5%至226.37億元(人民幣,下同),當中遊戲收入料增長14.46%至171.48億元;經調整淨利料增1.92倍至47.98億元。

大摩料網易遊戲業務毛利率穩定

摩根士丹利今月初曾發表報告,預期網易遊戲業務毛利率穩定下,首季經調整經營溢利增長10%至54億元。摩根士丹利指出,網易遊戲產品具彈性,盈利風險有限。大摩又稱,網易未來1至3個月將推出《暗黑破壞神:不朽》及《哈利波特:魔法覺醒》國際版手遊,料有助帶動下半年增速。

大摩認為,網易定位較大部分互聯網同業優勝,同時憧憬群體免疫、「520遊戲熱愛日」新消息、更多遊戲版號獲批以及成本控制措施見成效,維持網易「增持」評級,目標價130美元。

招商證券:首季旗艦遊戲表現穩定 料手遊及PC同錄增長

招商證券上周發表報告指,預計網易首季收入將按年增長19%至245億元,招商證券提到,網易《大話西遊》及《夢幻西遊》等旗艦手遊表現穩定,《哈利波特:魔法覺醒》及《無限拉格朗日》等新手遊貢獻增長,料首季手遊收入或錄23%增長。該行又料,在新PC遊戲《永劫無間》帶動下,PC 遊戲首季收入仍可增長18%。

招商證券認為,網易已經構建一個強大新遊戲管道,包括手遊版本的《永劫無間》、Frostpunk : Beyond the Ice 和 Roar of War 等。招商證券維持買入及146美元目標價。

