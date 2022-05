【網易9999】網易今早平開　丁磊：日後逾4成研發開支投放海外、對內地遊戲業前景感樂觀　首季經調整淨利51億人幣勝預期（第二版）

▲ 【網易9999】網易首季收入增近15%、經調整淨利51億人幣 同勝預期 美股盤前回升

藍籌科網股網易 (09999) 首季收入及淨利表現同勝預期,網易首席執行官兼董事丁磊表示,在線遊戲服務較為穩健,推動集團首季增長。網易近期力攻海外遊戲市場,丁磊表示,目前約80%研發開支投放在內地,海外市場只佔一至兩成,日後計劃將海外研發開支佔比提高到40%至50%,同時期望年底時本地以及海外遊戲業務不論在收入結構及遊戲數量均有合理比例。

網易今日平開,報151元。

國家新聞出版署上月復批遊戲版號,丁磊在電話會議表示,對內地遊戲市場前景感樂觀,遊戲等互動娛樂較受年青人歡迎,而內地監管態度是支持及輔助具正能量、能幫助年青人及用戶成長的作品。

網易PC遊戲新春期間表現強勁

網易上季遊戲收入優於市場預期,網易首席財務官楊昭烜解釋,PC 遊戲在新春期間表現強勁。楊昭烜又稱,隨著網易海外推出更多新遊戲,有信心未來3至5年海外遊戲業務規模及曝光度繼續成長,同時補充海外發行遊戲對毛利率影響不大。

網易首季收入按年增14.8%至236億元(人民幣,下同),好過預期的226.37億元;當中遊戲收入按年增15.3%至173億元,好過預期的171.48億元;經調整淨利51億元,按年大概持平,好過預期的47.98億元。

網易首季每股派息0.0644美元(約0.502港元),每股ADS派0.322美元(約2.51港元)

丁磊:遊戲業務推動首季增長 6月推新手遊《暗黑破壞神:不朽》

丁磊稱,在線遊戲服務較為穩健,推動了網易一季度增長,而網易的旗艦遊戲和眾多遊戲新品刺激玩家群體。

海外發展步伐方面,丁磊提到,網易在4月份於日本市場發行了《天諭》手遊、《The Lord of the Rings: Rise to War》和《Dead by Daylight Mobile - NetEase》,吸引了更多海外玩家,同時已確定將在 6 月發布手遊《暗黑破壞神:不朽》,今年晚些時候為玩家帶來更多遊戲。

網易:繼續豐富遊戲開發產品線

網易與暴雪娛樂(美:ATVI)聯合開發手遊《暗黑破壞神:不朽》將於6月2日及23日分別在「海外」和「中國及東南亞」市場上線。

網易稱,會繼續豐富遊戲開發的產品線,即將推出:《永劫無間》的主機及手遊版本和《倩女幽魂隱世錄》,並將在海外市場推出《哈利波特:魔法覺醒》。

網易教育業務有道將轉型

網易旗下有道去年底停止提供學科類課外培訓服務,網易稱,有道會遵循國內監管要求,積極轉型,業務正穩步發展,智能硬件和學習服務產品矩陣持續推新。

網易有道首季淨收入為12億元,按年減少10.4%。

