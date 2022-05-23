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【休憩新去處】油街實現全新藝術空間明起開放 推出10個藝術項目

理財智慧 17:28 2022/05/23

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於2019年進行擴展計劃，位於北角油街實現的全新藝術空間明日（24日）起向公眾開放，並推出10個藝術項目，為區內提供更多藝術休憩空間及成為香港文化地標。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

油街實現推出10個藝術展覽及公眾參與活動，當中包括兩個慶祝香港特別行政區成立25周年的展覽。最為主要的藝術展覽分別有由著名美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作，一組以樹為主題的動力裝置「賞森．悅木」，由知名韓國藝術團隊d'strict創作的，在大型屏幕上呈現翻騰巨浪，以及藍鯨暢泳的超像真數碼影像，立體數碼藝術展覽「新域混影」等。另外，6位香港藝術家亦以數碼城市的意念變奏為主題，帶來跨領域的影像作品展覽「數碼繆思」，把油街陽台轉化成立體觀感體驗的空間。

其他藝術項目包括為期6個月的「貳零貳貳同學會」，由不同的藝術家及創意單位以展示、表演和活動形式，與公眾作生活體驗交流。藝術展覽「未竟之園」以不同角度演繹城市發展與自然環境之間複雜的共生關係。「XCHANGE」系列透過一連串公眾參與活動，為生活問題提供具創造力的解決方法。「人．樹．地」推動都市種植，「三假山」以中國園林概念設計虛實山石裝置，「油街星期天」為公眾提供藝術創作體驗，還有戶外藝術作品《連里枝》和《綠野油蹤》。

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責任編輯：羅浩濂

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