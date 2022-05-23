金正恩為恩師主持國葬抬棺 表情哀傷罕有流男兒淚（多圖）

朝中社周一（23日）報道，北韓領袖金正恩於周日（22日）參加人民軍元帥玄哲海葬禮，金正恩親自為玄哲海抬棺，以及為他灑泥土埋葬。朝中社釋出的相片顯示，金正恩在葬禮上罕有當眾落淚，表情哀傷。

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朝中社上周五（20日）報道指，北韓軍方核心人物、人民軍元帥玄哲海上周四（19日）去世，享年87歲。玄哲海被視為金正恩的恩師，在父親金正日去世前，玄哲海一直培養他成為北韓下任領袖。金正恩親自為玄哲海舉行高規格國葬，並將遺體安置於四二五文化會館。在悼念遺體時，金正思更露出哽咽神情。

朝中社周一報道指，金正恩為玄哲海抬棺，將遺體由四二五文化會館移送至國家墓地，眾多平壤民眾及官員沿路低頭默哀。墓地有大量士兵敬禮、其餘穿著深色西裝的官員則立正致敬。

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在場只有金正恩未佩戴口罩，他親手將泥土扔進墳墓，當玄哲海下葬時，金正恩更再次在鏡頭前落淚，全程表情哀傷。朝中社引述金正恩發言，稱玄哲海的名字將與金正日一起被永遠銘記。

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責任編輯：郭麗明