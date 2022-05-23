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【烏克蘭戰爭】IMF警告：俄烏戰爭正破壞經濟一體化　世界恐更貧窮　籲各國降貿易壁壘

Hot Talk 17:59 2022/05/23

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【烏克蘭戰爭】IMF警告：俄烏戰爭正破壞經濟一體化　世界恐更貧窮　籲各國降貿易壁壘

國際貨幣基金（IMF）本周在瑞士達沃斯（Davos）舉行世界經濟論壇，該機構警告，俄烏戰爭恐導致全球經濟分裂，若全球一體化不再，世界可能會變得更危險及貧窮。

IMF總裁Kristalina Georgieva等發表網誌指出，目前近30多個國家限制與俄羅斯進行貿易，當中牽涉食物、能源和其他主要商品。國際貨幣基金建議各國應減少貿易壁壘，緩和商品短缺和價格壓力，並應該將分散進口來源，以確保供應及減少供應鏈阻礙帶來的損失。

Kristalina Georgieva提到，世界進一步的分化帶動的代龐大，每個收入水平的人士也會受到損害，從高收入的專業人士至依賴糧食進口的低收入人士。

除解除制裁措施外，IMF亦認為各國應共同努力建立現代化跨境支付系統和應對氣候變化，利用公共數碼平台處理滙款，令滙款安全化和成本降低。

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經濟 經濟衰退 國際貨幣基金組織 烏克蘭 俄羅斯 貿易 瑞士

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