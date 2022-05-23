▲ 【烏克蘭戰爭】IMF警告：俄烏戰爭正破壞經濟一體化 世界恐更貧窮 籲各國降貿易壁壘

國際貨幣基金（IMF）本周在瑞士達沃斯（Davos）舉行世界經濟論壇，該機構警告，俄烏戰爭恐導致全球經濟分裂，若全球一體化不再，世界可能會變得更危險及貧窮。

IMF總裁Kristalina Georgieva等發表網誌指出，目前近30多個國家限制與俄羅斯進行貿易，當中牽涉食物、能源和其他主要商品。國際貨幣基金建議各國應減少貿易壁壘，緩和商品短缺和價格壓力，並應該將分散進口來源，以確保供應及減少供應鏈阻礙帶來的損失。

Kristalina Georgieva提到，世界進一步的分化帶動的代龐大，每個收入水平的人士也會受到損害，從高收入的專業人士至依賴糧食進口的低收入人士。

除解除制裁措施外，IMF亦認為各國應共同努力建立現代化跨境支付系統和應對氣候變化，利用公共數碼平台處理滙款，令滙款安全化和成本降低。

相關文章：

【烏克蘭戰爭】受累俄烏戰爭 IMF再下調今年全球經濟增長至3.6%

【烏克蘭戰爭】IMF：俄烏戰爭促使食品和能源價格上漲 將下調今明兩年全球增長預期

【烏克蘭戰爭】IMF：對俄羅斯實施金融制裁 或削弱美元主導地位