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【香港通脹】香港4月CPI僅升1.3%、低於預期　續不及iBond綠色債券保底息

宏觀解讀 16:42 2022/05/23

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【香港通脹】香港4月CPI僅升1.3%、低於預期　續不及iBond綠色債券保底息

港府公布4月份消費物價指數，香港4月份整體消費物價按年上升1.3%，較3月份相應升幅1.7%為低，也明顯低於市場預期的2%。由於iBond、零售綠色債券都是以香港消費物價指數來計算浮息比率，香港若維持較低CPI下，iBond、零售綠色債券料只會按「保底」固定息率2厘或2.5厘支付利息。

港府表示，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在4月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦較3月份的1.7%為低，主要是由於基本食品價格（尤其是新鮮蔬菜價格）升幅減慢所致。

住屋為唯一物價指數向下類別　基本食品通脹增幅達5.2%

在各類組成項目中，4月份物價指數升幅依次為基本食品（上升5.2%）、衣履（上升3.6%）、外出用膳及外賣（上升3.2%）、交通（上升1.8%）、煙酒（上升1.7%）、雜項服務（上升1.3%）、耐用物品（上升1.2%）、雜項物品（上升0.9%）和電力、燃氣及水（上升0.2%）。

住屋（下跌0.6%）為唯一在4月份綜合消費物價指數錄得按年跌幅的主要類別，當中私人房屋租金按年跌0.9%，公營房屋租金按年跌0.1%。若細分雜項服務，4月資訊及通訊服務也按年跌1.1%。

*內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？*

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