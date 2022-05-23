【太空探索】傳馬斯克旗下SpaceX融資135億　估值升至近萬億

據《CNBC》報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索公司SpaceX將舉行新一輪募股融資，籌集17.25億美元（約135.4億港元）。

報道引述一封內部電郵稱，SpaceX打算以每股70美元的價格，籌集17.25億美元，該公司估值達約1270億美元（約9,967.9億港元）。值得留意的是，SpaceX於2月以1拆10進行股份拆分，使普通股降至每股56美元，新估值意味股價增長25% 。

SpaceX還向公司內部人士和現有股東二次出售高達7.5億美元（約58.9億港元）的普通股。

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責任編輯：黃苑筠