【賞你住】旅發局「賞你住」2萬個名額明起接受預訂　計劃包括半島酒店在內約100間酒店（含換領教學圖）

▲ 新一輪「賞你住」共2萬個酒店住宿名額，明日（24日）起早上11時接受合資格市民預訂。（官方網站截圖）

旅發局早前推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，新一輪「賞你住」共2萬個酒店住宿名額，明日（24日）起早上11時接受合資格市民預訂，今輪共有約100間酒店參與「賞你住」計劃。

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以推廣碼「HKstay」預訂

市民預訂時需向酒店提供從5月6日起發出、最多兩張消費滿800元的合資格實體零售或實體餐飲商戶收據。

選定住宿計劃後，再以推廣碼「HKstay」透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。不同參與酒店的名額有限，先到先得，請按此參閱參與酒店名單。

是次計劃共有約100間酒店參與，包括半島酒店、四季酒店及愉景灣酒店。除了星級酒店住宿，不少酒店更以餐飲、活動體驗，或以藝術文化工作坊作招徠，詳情可瀏覽活動網站。

消費期：2022年5月6日至7月17日

預訂期：2022年5月24日上午11:00至7月17日

酒店住宿期：2022年5月24日至7月19日（須於2022年7月17日或之前入住）

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責任編輯：李智美