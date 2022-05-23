【全球首例】Autopilot再惹爭議　Tesla車主被指「殺人」遭起訴

▲ 近日一宗發生在2019年的Tesla車禍致死案出現新進展，洛杉磯縣法院早前裁定，涉事Tesla司機需受到「駕駛車輛過失殺人（vehicular manslaughter）」的審判，成為全球首例。（法新社圖）

近年不少車廠都積極研發自動駕駛技術，搶奪汽車市場一席位。惟此技術導致的車禍與日俱增，令外界相當憂慮。近日一宗發生在2019年的Tesla車禍致死案出現新進展，洛杉磯縣法院早前裁定，涉事Tesla司機需受到「駕駛車輛過失殺人（vehicular manslaughter）」的審判，成為全球首例。

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據外媒Fox Business報道，被告Kevin George Aziz Riad當時駕駛著Tesla Model S，以119公里的時速闖過一個加迪納市區的紅燈，其後在十字路口撞上了一架本田思域（Honda Civic），導致本田思域車內兩人死亡。

據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）深入調查後發現，當時Tesla的Autopilot​​自動輔助駕駛系統雖處於開啟狀態，但由於當時Autopilot版本並未具有識別紅綠燈的應對功能。因此司法機關認為，事故的根本原因是車主疏忽駕駛，與Autopilot技術無關。



若一旦罪名成立，Kevin George Aziz Riad就會成為全球首位因自動駕駛事故，要承擔全責的車主，亦為日後自動駕駛事故開立先例，對自動駕駛業務發展造成重大影響。

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責任編輯：黃顯晴

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