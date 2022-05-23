【恒大3333】恒大初步重組方案或未能7月出台　鍾港據報不再擔任財務顧問　明召開「20恒大02」債券持有人會議

▲ 恒大初步重組方案或未能7月底出台 鍾港據報不再擔任財務顧問 明召開「20恒大02」債券持有人會議

中國恒大 （03333） 正著手處理化解債務危機，並計劃於7月底前提出初步重組方案，然而，債務重組過程似乎出現變數。外電引述消息人士指，鍾港資本不再擔任恒大的財務顧問，而且恒大初步重組方或未能於7月出台，大機會要到第三季或第四季後期才提出。

恒大於去年9月宣布聘任華利安諾基（中國）及鐘港資本擔任集團聯席財務顧問，及後於今年1月再宣布增聘中金及中銀國際擔任財務顧問。

另外，恒大旗下恒大地產於周二（24日）起將一連兩日召開「20恒大02」債券持有人會議，審議推遲兌付利息等議案。會議中將審議本息兌付安排議案，議案申請將回售部分債券兌付日，由原定本月26日，調整為11月26日，債券付息日及計息期限亦會進行相關調整。「20恒大02」發行規模為40億元人民幣，票面息率為5.9%。

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