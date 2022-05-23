【職場文化】生活工作平衡更重要　5大員工期望價值

香港打工仔經歷兩年多疫情，對工作價值的看法有所改變。人力資源顧問《Randstad》報告表示，工作與生活平衡（work-life balance）首次成為香港打工仔對最重要的價值主張（Value proposition），薪酬及福利等價值主張從2021年下降2%至60.2%；工作與生活平衡的價值則提升至60.4%。

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該Randstad Employer Brand Research報告是由Randstad委託Kantar TNS進行，於2022年1月份，共訪問了3,027名香港打工仔，探討員工和求職者尋找新職業時的工作價值主張。

5大價值主張 工作生活平衡最重要

據Randstad香港區總監Benjamin Elms表示，部分僱主認為疫下員工可以私人時間工作，並認為交付大量工作予員工，就代表有生產力，這或會對員工造成壓力，對他們身心健康構成壞影響。他認為企業應優先考慮員工福祉，實現更好的工作與生活平衡價值，這對求職者而言亦更具吸引力。報告顯示，2022年香港打工仔的5大工作價值主張分別為：60.4%受訪者認為工作生活平衡最為重要，其次是60.2%具吸引力的薪酬及福利、49%財務健康、48%就業保障及44%愉快的工作氣氛。

另報告顯示，65%受訪女性認為工作與生活的平衡，是她們在尋找理想僱主及工作時首要的價值主張；但卻只有55%男性受訪者持同樣看法。為達到更好的工作生活平衡，報告指有8成半受訪者有採取行動改變現狀，其中近三分之一的受訪者（32%）表示他們的加班時間減少，29%受訪者則決定採用彈性工作時間。

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技能培訓重要 近6成人重視職業發展

隨著員工年齡增長，學習及技能發展非常重要，報告表示，超過四分之三（78%）的18至34歲受訪者表示，僱主提供技能升值及再培訓的機會很重要，近6成（58%）的受訪者表示他們非常重視個人職業發展，但該數據卻較亞太地區的平均水平低18%。Benjamin Elms表示，香港打工仔希望有吸引力的公司和可靠的僱主，配合他們的工作需要，若企業沒有職業發展及技能提升機會，員工會感到停滯不前，僱主應該致力提高員工的工作成就感，以留住最優秀的人才。

責任編輯：向頌勤

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