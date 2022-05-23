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【通訊軟件】WhatsApp計劃暫停支援 iOS 10及11 iPhone 5 和 iPhone 5C將被停用

環球政經 16:23 2022/05/23

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科技日新月異，手機軟件的功能亦會不斷持續更新。近日，作為市民最常用的通訊軟件WhatsApp，計劃於10月24日起，暫停對iOS 10及iOS 11系統進行支援，iPhone手機的用戶，需要更新至iOS 12版本以上才能繼續使用，意昧着iPhone 5和iPhone 5C將會被淘汰。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

據外媒WABetaInfo報導，WhatsApp要求Apple用戶需要於10月24日前把手機更新至iOS 12版本，因將暫停支援iOS 10與iOS 11版的iPhone。此代表目前只能更新到iOS 10或11系統的iPhone 5及iPhone 5C，將從今年10月開始無法繼續使用 WhatsApp。而現時可更新到iOS 12 的iPhone 5s、iPhone 6與iPhone 6s的用家可暫時無須擔心。

 

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責任編輯：羅浩濂

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