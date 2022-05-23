【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收

▲ 人行今天推250億元央票，抽資效應下，兩中小行掉頭全面加人民幣定存息。

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人民銀行今天（5月23日）來港發行總值250億元（人民幣，下同）的央票，接獲逾577.15億元申請，超額認購1.3倍。這是自4月下旬起美元屢創新高，人民幣急跌以來，人行於第2季首度投標央票，反應備受關注。而是次一年期的中標息率，跟上次2月推售時持平，業界指，眼下市場風雨飄搖，反應已勝預期。

今次人行向機構大戶標售的人債，包括3個月期佔100億元，最高接納息率為2.49厘，1年期為150億元，中標票息為2.8厘。對比同期央票，今年2月曾推3個月期，當時的中標息率為2.5厘，新近的央票僅稍低0.01個百分點；而1年期的票息為2.8厘，與上次相同。

人行在港成功發行250億元人民幣票據 超額認購1.3倍【下一頁】

適逢上周五（20日）內地大減5年期貸款市場報價利率（LPR）15個基點至4.45厘，乃自2019年改革LPR機制以來、歷來的最大劈幅，為市場帶來驚喜，憧憬內地加碼放水，救樓市兼穩經濟，刺激在岸價當日下午抽升近千點子，亞洲收盤終報6.674，單日急升1.39%或938點子，投資者料內地漸有序控疫，經濟有望逐漸復甦。而在岸價今午稍回，暫報6.6863。

月結在即，離岸拆息高企，隔夜息已超逾兩厘，3個月離岸拆息直逼2.9厘，1年為3.3厘，反映頭寸略偏緊。在抽資效應下，兩港銀今天加人民幣定期存款息，包括大眾銀行及華僑永亨全面調高短中長息。

另方面，花旗最近下調人民幣預測，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，未來3個月至1年料人民幣為6.9，惟兩年的長期目標可重上6.5。而先前預測是3個月內為6.4、半年至1年為6.5、長期目標5.6。

ING大中華首席經濟師彭藹嬈料，在岸價於第2季跌至7算，第3季回升至6.8、第4季報6.7。

在岸離岸人民幣齊升值300基點 拜登：回美將討論中國關稅問題【下一頁】

此外，單以上周至今計，暫有5間大小行加人幣定存息，最搶眼的是，渣打香港 （02888） 上調半年期年息0.2厘，新息率至2.8厘，跟1年看齊。交銀香港與建行亞洲亦加不同存期的年息。

人幣定存經歷新一輪調息潮後，目前7天短存年息以南商及富邦的13.88厘膺高息王；3個月年息以富邦的2.8厘居首；半年年息呈雙冠，渣打及富邦皆為2.8厘；一年息率更爆4冠王，渣打、華僑永亨、信銀國際及富邦俱是2.8厘。

專家建議先開立7天人幣短存，畢竟本周是美國公布數據的超級周，短存方便靈活轉身，何況短存高息選擇多，除上述的高息王南商及富邦外，還有恒生 （00011） 有13厘、滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 齊為11厘、集友為12.5厘等。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪