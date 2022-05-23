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【ET講股通】梁耀康：藍籌新貴值得買？（附time code）

股市 17:32 2022/05/23

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港股低開108點後勢反覆向下，半日回吐近400點恒生指數半日跌389點，報20327點，成交592.6億元。恒生科技指數跌3.1%，報4150點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾3%。藍籌新貴逆市升，東方海外 （00316） 、中國宏橋 （01378） 升6%；瑞聲 （02018） 遭剔走，股價跌逾6%。藍籌新貴值得買？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：13 - 港股今日市況速覽 
01：01 - 恒指季檢無大型科技股入選  快手 （01024） 失染藍機會股價受壓   
01：45 - 科技股即將公布業績   快手 （01024） 、網易 （09999） 、阿里巴巴 （09988）
03：35 - 藍籌新貴：中升 （00881） 日內表現平平　為中線吸納首選
05：29 - 藍籌新貴：中芯國際 （00981） 表現不錯　短期反彈目標分析
08：07 - 藍籌新貴：中國宏橋 （01378） 能否再升要視乎內地鋁價　高追要小心　
10：01 - 藍籌新貴：東方海外 （00316） 破頂　運價造好料可帶動股價
12：49 - 潛力股推介：長飛光纖光纜 （06869）
16：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可入？上望位？止蝕位？
19：07 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3258796
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫《開市追揸沽》內地降LPR有何啟示   恒指新貴有冇炒作？**→【按此速睇-附time code】

 

欄名 : ET講股通

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