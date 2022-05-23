【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員　月薪1.7萬元只需中學畢業　在出入境口岸工作做啲乜？

衞生署近日招聘健康監察督導員，負責在各個出入境口岸監督健康篩檢等工作，諸如向衞生署匯報外判監察隊伍的工作表現、調配健康監察助理和外判員工到各個崗位工作等。職位月薪17,605元，另每月有1,000元約滿酬金，於合約結束後發放。月薪雖不算高，但只要求中學學歷，另視乎公開試成績而要求最少2年或5年全職擔任督導人員的工作經驗，詳情可瀏覽以下圖片。

另外，健康監察督導員須輪班當值和不定時工作執行戶外職務，工作地點包括全港不同出入境口岸如：落馬洲、紅磡、文錦渡、沙頭角、羅湖、落馬洲支線、深圳灣、中國客運碼頭、港澳碼頭、屯門客運碼頭、啟德郵輪碼頭、海運碼頭、香港國際機場、西九龍站、港珠澳大橋及香園圍等出入境口岸；此外在颱風天及發生其他緊急事故時亦需執行職務。

此職位空缺將於6月9日截止申請，可透過網上、親身或以郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



健康監察督導員職位的申請日期為2022年5月20日(星期五)至2022年6月2日(星期四)。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止日期或之前送達指定聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。申請人若以郵寄遞交申請，信封上的郵戳日期將被視為申請日期。

為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

申請人須於申請書內詳列學歷及相關工作經驗(包括該等工作的職位名稱及主要職責)。資料不全、逾期、以傳真或電郵方式提交的申請書或使用非指定的申請書，將不獲處理。



持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。



在網上遞交申請的人士，須在2022年6月9日(星期四)或之前把所需的證明文件副本郵寄至指定聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件的正本。



申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加筆試及／或面試，通常會在截止申請日期後約10個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加筆試及／或面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。

查詢電話：2961 8844

截止申請日期(日/月/年) ：02/06/2022 23:59:00

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