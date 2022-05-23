  • 25°C
香港時間 : 2022523日 (一) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂施會指全球自疫情以來 每30個鐘多1名億萬富翁

環球社會熱點 16:05 2022/05/23

分享：

分享：

樂施會周日（22日）發表一份報告，指自2020年爆發新冠疫情以來共新增500多名億萬富翁，相等於每30小時就新增1名億萬富翁。樂施會指過去兩年多的全球不平等現象加劇，推動政府對富豪和企業加徵稅。

特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰 【下一頁】

樂施會的分析報告參考福布斯（Forbes）的數據。指全球自2020年以來再多573人成為億萬富翁，累計億萬富翁數字達到2,668 人。

上述數字反映疫情期間，全球平均每30小時就會有1名新億萬富翁誕生。

所有億萬富翁的淨資產在疫情期間飆升3.8萬億美元至12.7萬億美元（約99.06萬億港元），升幅達42%。樂施會指政府向全球經濟注入資金減輕疫情對金融的打擊，股市強勁增長帶動全球億萬富翁資產。

尊尼狄普被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合 【下一頁】

農業及飲食業億萬富翁過去兩年扣除通脹後，整體財富增加了3,820億美元（約2.98萬億港元），增幅達到45%。製藥業也產生40位新億萬富翁。

樂施會正推動政府針對富人和企業徵稅，包括呼籲向收入利潤超過特定數字的企業徵收90%的臨時稅。樂施會更建議向資產超過500萬美元（約3,900萬港元）的人徵收2%的富人稅。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
今日
美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
今日
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
今日
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
【英超】孫興民煞科戰入兩球 膺4大聯賽首亞洲金靴
今日
【英超】孫興民煞科戰入兩球 膺4大聯賽首亞洲金靴
全球首宗雙臂移植 冰島男等24年終能擁抱寶貝女
今日
全球首宗雙臂移植 冰島男等24年終能擁抱寶貝女

你可能感興趣

美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
今日 15:12
美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
今日 14:20
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
今日 13:57
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
經濟 疫情 稅改 貧富懸殊 通脹 金融

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏不接受領土讓步和談 英增人道援助（不斷更新）

下一篇文章

美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【澳洲大選】阿爾巴內塞公屋基層出身 14歲先知生父仍在生
【澳洲大選】阿爾巴內塞公屋基層出身 14歲先知生父仍在生
【澳洲大選】工黨勝出 阿爾巴內塞周一宣誓就任總理
【澳洲大選】工黨勝出 阿爾巴內塞周一宣誓就任總理
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
【烏克蘭戰爭】烏不接受領土讓步和談 英增人道援助（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏不接受領土讓步和談 英增人道援助（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款