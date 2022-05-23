樂施會指全球自疫情以來 每30個鐘多1名億萬富翁

樂施會周日（22日）發表一份報告，指自2020年爆發新冠疫情以來共新增500多名億萬富翁，相等於每30小時就新增1名億萬富翁。樂施會指過去兩年多的全球不平等現象加劇，推動政府對富豪和企業加徵稅。

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樂施會的分析報告參考福布斯（Forbes）的數據。指全球自2020年以來再多573人成為億萬富翁，累計億萬富翁數字達到2,668 人。

上述數字反映疫情期間，全球平均每30小時就會有1名新億萬富翁誕生。

所有億萬富翁的淨資產在疫情期間飆升3.8萬億美元至12.7萬億美元（約99.06萬億港元），升幅達42%。樂施會指政府向全球經濟注入資金減輕疫情對金融的打擊，股市強勁增長帶動全球億萬富翁資產。

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農業及飲食業億萬富翁過去兩年扣除通脹後，整體財富增加了3,820億美元（約2.98萬億港元），增幅達到45%。製藥業也產生40位新億萬富翁。

樂施會正推動政府針對富人和企業徵稅，包括呼籲向收入利潤超過特定數字的企業徵收90%的臨時稅。樂施會更建議向資產超過500萬美元（約3,900萬港元）的人徵收2%的富人稅。

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責任編輯：鄭錦玲