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【醫療保險】AXA安盛自動升級「智尊守慧」客戶保障　保費率維持不變

Hot Talk 15:38 2022/05/23

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AXA安盛「智尊守慧」客戶獲自動升級保障，保費率維持不變1＿

AXA安盛首席人壽及醫療保險業務總監左偉豪表示，政府統計顯示，港人在過去30年間，醫療開支平均以每年5.6%的年率上升。AXA特意升級現有的「智尊守慧」保障，客戶即日起可獲自動升級保障，享有更高的每年保障限額、無上限終身保障限額等，保費率維持不變。

每年保障限額加大

「智尊守慧」保障全面升級後，所有保障級別客戶都將不設終身保障限額。其中 「卓越」及「優尚」保障級別客戶的每年保障限額將分別提升至2,500萬港元及3,000萬港元，新增的「尊貴」保障級別客戶每年保障限額更高達4,000萬港元。

AXA指，升級後所有保障級別客戶均可享全球急症治療保障，新增的「尊貴」保障級別讓客戶投保後可享全球的非急症治療保障。

此外，客戶於住院期間，可獲由合資格護士提供每年最多30日的私人看護服務；18歲以下受保人如住院至少連續5日，可獲高達5,000元的額外財政支援。受保人出院後的180日內，經醫生建議可於認可醫院或持牌的復康治療設施，獲得最多90日的額外復康支援，賠償金額高達80,000 港元。

享有全球急症治療保障及保單毋需等候期

升級後的所有「智尊守慧」客戶亦可享有全球急症治療保障，如受保人外遊時不幸遇上意外，需接受急症治療服務，以防止身故、健康遭受永久損害或其他嚴重後果，均可獲全面保障。

另外，「智尊守慧」由保單生效起提供即時全面保障，毋需等候期，並提供全額支付訂明非手術癌症治療及不限次數大型或複雜手術出院後的180日內的指定跟進門診索償；以及新增指定重建手術保障，例如意外後口腔 頜面手術及重建乳房等。

AXA又指，所有「智尊守慧」現有客戶均可獲提升深切治療保障至無日數上限的全額支付。受保人如入住香港及澳門較低級別病房，「卓越」保障級別客戶可享每日現金保障41,000港元；「優尚」及「尊貴」保障級別客戶的保障金額則為2,000 港元。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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