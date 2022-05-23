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【三跑工程】機場三跑總債務水平增至逾千億 政府：以今年內啟用為目標

理財智慧 16:07 2022/05/23

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運輸及房屋局副局長蘇偉文在立法會經濟事務委員會上表示，儘管第五波疫情對機場第三跑道工程造成了一定影響，但機管局仍會透過一系列有效應變措施克服困難，機場第三跑道仍以今年啟用為目標，而在跑道啟用後，中間跑道將會關閉兩年，並進行重新配置，預計整套三跑道系統在2024年完成。

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而在財務方面，機管局仍維持在預算之內，目標以1415億港元，完成整個項目。另外，機管局在會上亦表示未來財政上仍面對挑戰，由於疫情影響，客運量減少，導致機管局的收入縮減，因此未來仍要靠外部借貸融資。根據最新的三跑道系統融資方案，預計總債務水平由890億元增加至1,110億元，仍於估算範圍內，機管局會視乎疫情發展，積極考慮發行50億元零售債劵。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

對於有關機場設置「一地兩檢」的討論，蘇偉文表示，當局仍在積極探討如何有效加快清關效率，以及設立「一地兩檢」的可能性。

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記者：鄭日棱

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機場管理局 經濟 機場 運輸及房屋局 三跑道系統

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