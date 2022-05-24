【微軟Build2022】Windows 11進一步加強Android Amazon AppStore 　增覆蓋5地

▲ (微軟圖片)

微軟在其年度開發者活動Build 2022上公布，拓展Android上Amazon AppStore的覆蓋，並繼續增加各平台上的人工智能(AI)能力，讓開發者及企業更易採用，包括正式推出幫助開發者採用人工智能技的GitHub Copilot工具。

但使用微軟工具的企業而言，也須留意每年重點展示新趨勢、技術及工具的開發者活動Build。尤其是應用經濟發展多年，企業已意識到如何透過應用開發令自身得益。

▲ 微軟更新Windows Store的廣告工具，令開發者更能針對目標用戶群。(微軟圖片)

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全球缺乏應用科技人才，編程及人工智能專才難求，微軟今次宣布正式推出一直在預覽中的GitHub Copilot自然語言人工智能編程工具，該工具可讓開發者以自然語言編寫應用，亦可透過人工智能協助編程。加快編程效率，亦變相有助應對人才短缺。

微軟雲端及人工智能部門執行副總裁Scott Guthrie表示，國家籃球協會(NBA)就使用該公司的雲平台Azure及AI功能，將數十億的比賽數據轉化，透過分析後再為球迷提供定制內容。商務軟件開發商Stonehenge Technology Labs就使用 Azure、Live Share 和 Visual Studio 配合開發，加強其主力軟件 STOPWATCH 開發人員效率。

推出ARM開發平台

應用開發與企業的收入息息相關，所以企業要留意開發者社群發展。微軟宣布推出新的廣告工具，開發者將能夠在商店中創建、執行及查看廣告活動，提高應用的可視性和轉化率。微軟雖然在智能手機平台失利，但也持續加強Windows Store的發展。

▲ 微軟推出針對高通ARM平台的Project Volterra硬件及開發者套件。(微軟圖片)

在Apple以ARM處理器為基礎的電腦取得不錯的成績時，微軟與高通亦加強這方面的合作。在Build 2022上公布Project Volterra及開發者套件，該開發者硬件設備，採用高通Snapdragon運算平台，目標是讓開發者能夠通過新的Qualcomm神經處理SDK開發更多AI應用。

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此外，微軟亦公布其主力生產力工具的應用功能提升，包括在Windows 11操作系統對Android的支援。現時在美國市場上線的Amazon AppStore，將會在今年底前擴展多5國包括法國、德國、意大利、日本和英國。其實早前微軟已透過開發者社群公布，Windows 11的Android子系統亦升級到12.1版本。

而協作工具Teams的覆蓋亦再加強，微軟讓開發人員在Teams 中使用Live Share功能，在Teams中構建Live Share應用程序後，與會者能夠以新的方式編輯、註釋、放大及縮小共享內容，增加會議時的交流及互動。

記者：彭振濠

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