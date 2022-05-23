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【消費情報】荃灣廣場引入多間日本食肆 佔地逾27,000平方呎 料5月人流按月升逾25%

理財智慧 15:46 2022/05/23

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疫情舒緩加上抗疫措施放寬，帶動市民出外消費意欲。新地（00016）旗下的荃灣廣場表示，預料隨著抗疫措施放寬，5月整體人流按月升逾25%，並會於本月至下月再引入多間日本過江龍食肆登場。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

商場繼早前引入人氣名店壽司郎Sushiro進駐後，今日宣布進一步加強商場餐飲商戶陣容，將於本月至下月再引入多間日本過江龍食肆登場，當中更有打頭陣於荃灣開設首間分店的餐飲商戶，為顧客提供更多不同菜式的選擇。商戶包括：日本炸牛排過江龍京都勝牛Kyoto Katsugyu 及TOKYO DOLCI、高質日式和牛燒肉放題「和牛燒肉一郎」、閨密打卡火鍋店「香江花月」，還有由得獎咖啡師主理的NOC咖啡店及著名上海菜「上海姥姥」等。

此外，商場為配合一田百貨5月推出之「購物優惠日」，亦將於本月25日至31日一連7日舉行半年一度盛事「筍得祭」，商場今年更擴大優惠版圖，全方位滿足顧客衣、食、住、行需要，逾60間人氣商戶推出超過140項至筍優惠。除了一眾商戶的激筍優惠外，更推出連串刺激消費活動，當中包括送出高達2,150元贈券回贈。

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責任編輯：嚴浩文

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