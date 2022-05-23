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【中國經濟】馬化騰轉發「除了胡錫進沒人關心經濟」 文章　「描述得太形象」

Hot Talk 15:10 2022/05/23

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【中國經濟】馬化騰轉發「除了胡錫進沒人關心經濟」 文章　「描述得太形象」

內地互聯網業界雖常以「雙馬」形容阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 創辦人馬雲和馬化騰，但馬化騰向來保持低調、慎言，與過往時常高談闊論的馬雲大相逕庭。不過，馬化騰周末在騰訊微信朋友圈一則轉發，就引來國內外傳媒注意，而馬化騰轉發的文章正是近日在內地熱傳的文章《除了胡錫進，沒人關心經濟了》。

中國年內多地爆發疫情，上海以至首都北京都以嚴格封控措施對抗疫情，環球時報前總編輯胡錫進形容4月中國經濟數據「觸目驚心」，又指內地需拿出震撼彈級別的措施來讓市場恢復信心。

胡錫進的評論引來人發文「除了胡錫進，沒人關心經濟了」，作者稱，內地目前流行的政治正確是，不能抱怨自己的企業經營和生計艱難，稍一不滿就是不顧全大局。

據截圖，馬化騰凌晨時份在朋友圈轉發文章，特別引用：

部分網民關心經濟的方式是：企業可以破產，但不可以裁員；企業可以破產，但不可以加班。至於甚麼叫中國經濟？他們不懂，也不關心，他們唯一關心的中國經濟就是芯片和所謂的硬核科技，至於衣食住行，都太俗不可耐了，不重要，當然，如果他們叫的外賣晚了十分鐘，他們可是會罵娘的，罵起外賣小哥來比誰都狠。

馬化騰在引文前加上一句評論「這段描述得太形象了」。

由於文章對內地經濟政策方向帶有無奈，甚至帶點抱怨企業淪為出氣袋，與馬化騰慎言形象不同，有人質疑發帖者身份是否真是馬化騰，但據內媒報道，有接近馬化騰人士指，確實為其本人轉發。

不過，該文章也引起胡錫進急發文回應，稱各地黨委政府哪有不關心域內經濟的，很多專家更是以論述經濟為己長，「不要給老胡製造嚇人的罪名，也別給我戴高帽。」

【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？

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