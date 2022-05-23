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美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突

環球社會熱點 15:12 2022/05/23

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美國西點軍校為美國軍方搖籃，出產不少軍事名人，其畢業典禮亦備受關注。美國軍方高層近日出席西點軍校畢業禮時，「提醒」畢業生準備迎接未來大國之間的全球衝突，以及更電子化的戰爭模式。

特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰 【下一頁】

【猴痘症】12國錄逾90宗確診 世衛料密切接觸致傳播 【下一頁】

參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在上周六（21日）的畢業禮上講話，警告一眾未來軍官，預備迎接未來可能出現﹑全球大國之間的國際衝突，而且發生的可能逐漸上升而非下降。

米利更表示，即使美國在過去70年在軍事上一直保持優勢，但在各個戰爭範疇如太空﹑網絡及海陸空三軍中，其實美國面臨挑戰。米利指美國不能坐以待斃，並點名中國及俄羅斯為兩大對手。

另外，米利亦提醒畢業生，未來戰爭模式將會變得不一樣。當其他國家軍事實力開始追上，美國需要預備適應新戰爭模式，改善士兵訓練﹑思想及戰鬥。米利指出，畢業生未來可能會與機械人坦克﹑艦艇及戰機作戰。

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責任編輯：吳漢培

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